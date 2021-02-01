İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, sınavlara Türkiye'nin farklı şehirlerinden de katılım oldu.

12 Şubat'a kadar devam edecek sınavlar sonrası başarı gösteren adaylar itfaiye eri olarak işe alınacak.

Adayları sınav alanında ziyaret ederek başarı dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 250 kişinin dışında ilave olarak bakanlıktan yaklaşık 500 kişilik kontenjan onayı aldıklarını bildirdi.

Sınavların yıl içinde yapılacağını belirten İmamoğlu, afet, deprem, yangın ve artan nüfus sebebiyle personel ihtiyacının arttığını belirtti.