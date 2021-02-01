Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Serkan A. idaresindeki 59 YZ 585 plakalı hafif ticari araç Çetin Emeç Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel D'ye (40) çarptı.
Sağlık ekiplerince yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Sibel D, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Bu arada kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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