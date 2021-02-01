Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA ]
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan şahıslarla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda 4 paket halinde toplam 53 gram metamfetamin maddesi, 30 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda materyal ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi mahkemece uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair somut deliler bulunduğundan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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