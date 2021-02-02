Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi.

Ekipler akşam saatlerinde girmek istedikleri otomatik demir kepenk ile kapalı işyerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

"Siparişinizi getirdim"

İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi. Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi.

25 kişiye ceza kesildi

Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişi bulunduğunu bunların çeşitli oyunlar oynadığını belirledi. Polisler, maskelerini takmalarını istediği içeride bulanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi.

Dernek Başkanı olduğunu belirten Bekir Ö. hakkında da işlem yapıldı.

"Ne yasağı? Ölen ölür kalan kalır"

İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? Nereye gidecek? Ne yasağı. İngiltere ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı Ölen ölür, kalan kalır." dedi.