Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İneklerin deprem anındaki tepkisi kamerada
Kayseri’de meydana gelen deprem Sivas’ta da hissedildi. Deprem anında ineklerin verdiği tepki kameralara yansıdı.
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Sivas’ın Gemerek ilçesinde de hissedildi.
İlçe merkezinde hayvancılık yapan Ebubekir Yıldırım’ın ahırındaki ineklerin deprem anında verdiği tepki ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Hepsi yatar vaziyette olan ineklerin deprem anında hep birlikte ayaklandığı görüldü.
Haber: Uğur Yiğit
Etiketler: Deprem Hayvancılık
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