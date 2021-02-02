Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Sivas’ın Gemerek ilçesinde de hissedildi.

İlçe merkezinde hayvancılık yapan Ebubekir Yıldırım’ın ahırındaki ineklerin deprem anında verdiği tepki ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hepsi yatar vaziyette olan ineklerin deprem anında hep birlikte ayaklandığı görüldü.

Haber: Uğur Yiğit