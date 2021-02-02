Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, N.C'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti.

Zanlı, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin evindeki aramada, dijital materyaller ele geçirildi. Zanlı, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için emniyete götürüldü.