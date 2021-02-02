Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, N.C'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti.
Zanlı, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelinin evindeki aramada, dijital materyaller ele geçirildi. Zanlı, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Sosyal Medya Terör Örgütü
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