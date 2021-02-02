Ahmet Kıral’ın tedavi gördüğü özel sağlık kuruluşunda ameliyatla alınan dalağının patolojiye test için gönderildikten sonra kaybolması üzerine basında çıkan haberler, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Ahmet Kral’ın avukatı Yakup Taşçı'nın 29 Ocak 2021 tarihinde yaptığı suç duyurusu ile çıkan haberler üzerine konu öğrenildi. Aynı gün söz konusu özel hastaneden, hastaya ait tüm dosyaların onaylı örnekleri istendi. Müdürlük tarafından gerekli idari inceleme başlatıldı. Konunun üzerinde hassasiyetle duruluyor." denildi.

Yalova'da, 55 yaşındaki Ahmet Kıral, karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, ‘dalak büyümesi’ teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi.

Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım'da ameliyat olan Kıral'ın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul'a patoloji servisine gönderildi.

Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilip, evine dönerken, test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı söylendi.

Kargodaki dalak kayboldu

15 günlük sürenin geçmesine rağmen test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sonuç çıkmayınca Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, durumdan şüphelendi ve sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı.

Bunun üzerine hastane yetkilileri Ünal Kıral'ı telefonla arayarak, gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

Suç duyurusunda bulundu

Ünal Kıral, yaptığı araştırma neticesinde kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı. Kargo paketinin fotoğrafını inceleyen Ünal Kıral, kargo barkodu üzerinde 'standart kargo' ibaresini gördü. Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken bir organın sıradan bir kargo şirketiyle 'standart kargo' adı altında gönderildiğini öğrenen Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile birlikte Avukat Musap Nayman'a giderek, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Dalağım nerede?"

Ahmet Kral, "Karton kutu içerisine koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım şimdi nerede?" diye soruyor.

"Peşini bırakmayacağız"

Yetkililer hakkında hukuki süreç başlattıklarını dile getiren Ünal Kıral, "Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum; ‘Sıradan bir kutuda insan organı nasıl taşınır?’ Bunun peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek” dedi.

"Hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ahmet Kral’ın avukatı Musap Nayman, hastane yönetiminin, organların yolda bozulmaması için yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini dile getirdi.

Nayman, "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını; hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.