Bayramiç'te iki gündür etkili olan sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelerarası mevkisindeki çok sayıda sera fırtınadan zarar görürken Gürsel Ekici'ye ait sera ise kullanılamaz hale geldi. Ekici, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.

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Seraları kaplayan malzemelerin paramparça olduğu bilgisini veren Ekici, şunları anlattı:

"Sera demirlerinin büyük bölümü yıkıldı ve sulama boruları yerinden söküldü. Seralarda ekili bulunan marullar yenemez hale geldi. Binlerce liralık zararım var. İlçemizde selden hemen sonra meydana gelen lodos zararımızı katladı. Hava şartlarının böylesi şiddetli hale gelmesi üzerine ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Böyle giderse seracılığı bırakma noktasına geleceğim."