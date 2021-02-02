Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'nın 114 günlük suyu kaldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kurak bir kış geçiren Ankara’daki barajların doluluk seviyesi istenen oranda değil. Bugün itibariyle hiç yağış almazsa Ankara’nın 114 günlük suyu kaldı.
Kuraklıkla mücadele sürecinde tüm yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, akıllara barajlardaki doluluk oranını getirdi.
Yağışlarla, özellikle içme suyu sağlayan ve doluluk oranı kritik seviyelere gerileyen barajlar nefes aldı.
Yağışlar yeterli değil
Son yılların en kurak kışını geçiren Ankara’da yağışlar barajların doluluk oranını biraz artırsa da istenen seviyeye ulaştırmadı.
Ocak ayında yağan kar ve yağmur başkente 4 günlük su kazandırırken, barajların doluluk oranı yüzde 20 seviyesinde kaldı.
2 Şubat itibariyle, hiç yağış almaması durumunda Ankara’nın 114 günlük suyu kaldı.
Haber: Semih Kılıç
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