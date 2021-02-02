Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin arkasına bağladığı atı uzun süre koşturdu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir otomobilin arkasına bağlanıp koşturulan atı gören sürücü, olayı cep telefonu kamerasına kaydetti.
Atın, uzun süre hızla giden otomobilin arkasından koşmak zorunda kalmasını görüntüleyen kişi, daha sonra durumu polise bildirdi.
Otomobilin arkasına bağladığı atı uzun süre koşturan sürücüye para cezası verildi.
“Hayvana eziyet” suçundan 1033 lira ceza kesildi
Polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla adresini tespit ettikleri sürücüye, "hayvana eziyet" suçundan 1033 lira ceza kesti.
Korumaya alınan at da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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