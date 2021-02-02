Atın, uzun süre hızla giden otomobilin arkasından koşmak zorunda kalmasını görüntüleyen kişi, daha sonra durumu polise bildirdi.

Otomobilin arkasına bağladığı atı uzun süre koşturan sürücüye para cezası verildi.

“Hayvana eziyet” suçundan 1033 lira ceza kesildi

Polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla adresini tespit ettikleri sürücüye, "hayvana eziyet" suçundan 1033 lira ceza kesti.

Korumaya alınan at da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

