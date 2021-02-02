Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artık harabede değil huzurevinde yaşayacak
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'da, harabe bir evde yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, Büyükşehir Belediyesince huzurevine yerleştirildi.
Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde, 70 yaşındaki H.S'nin harabe durumdaki bir evde yalnız yaşadığını öğrenen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı harekete geçti.
Eve giden ekipler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilen H.S'yi Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevine yerleştirdi.
70 yaşındaki kimsesiz H.S, artık yaşamını daha iyi bir ortamda sürdürecek.
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