Denizli, Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Antalya'nın çeşitli bölgelerinde, geçmiş yıllarda meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlık alanlardaki değişim, Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı fotoğraflarda gözler önüne serildi.

Yangınlardan hemen sonra çekilen fotoğrafların yanına "öncesi", bugünkü yeşil hallerine ise "sonrası" ibaresi eklenerek yapılan paylaşımda ormanlık alanların, doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemi ile tekrar yeşillendiği görüldü.

Orman Genel Müdürlüğü, paylaşılan fotoğrafların ait olduğu bölgelerde çıkan yangın ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

Denizli

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2000 yılı Temmuz ayında öğlen saatlerinde başlayan yangın 6 günde söndürüldü. Yangında zarar gören 1458,5 hektar alana 2 milyon 41 bin 200 kızılçam fidanı dikildi.

Muğla

20 Haziran 2000’de Bodrum'da ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde çıkan ve 5 gün süren orman yangınında 305 hektar alan zarar gördü. Yanan bölgeye 490 bin kızılçam fidanı dikildi. Bölge büyük oranda ormanlaştı.

Mumcular'da 2006'da çıkan orman yangını aynı gün saatler içinde söndürüldü. Yangında 2 bin 601 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgeye 4 milyon kızılçam fidanı dikildi.

Datça’nın Emecik Mahallesi’nde 1 Eylül 2006’da orman yangını çıktı ve 10 gün sonra tamamen söndürüldü. Zarar gören 50 hektar ormanlık alana 150 bin kızılçam fidanı dikilerek bölgenin büyük oranda kendini yenilemesi sağlandı.

Marmaris’te 18 Ağustos 2001’de saat 15.40 civarında başlayan yangın da yaklaşık 4 gün sürdü. Yanan 157 hektar ormanlık alan doğal gençleştirme ve 210 bin kızılçam fidanının dikilmesiyle eski haline dönmeye başladı.

Çanakkale

İntepe’de 30 Temmuz 2008'de sabah saatlerinde başlayan orman yangını 12 gün sonra tamamen söndürüldü. Yangında 1464 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgeye 1 ton meşe tohumu ve 2 milyon 267 bin fidan dikildi. Yanan alanların büyük oranda kendini onardığı görüldü.

Balıkesir

Ayvalık’ta 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve birkaç saat süren yangında 200 dönümlük ormanlık alan yandı. Bölgede 10 bin 250 fıstık çamı, 7 bin yalancı akasya, 6 bin 100 karaservi ve 10 bin kızılcam fidanı dikilmesiyle ormanlaşma süreci tekrar başladı.

İzmir

Foça’da da 17 Nisan 2017 öğle saatlerinde başlayan yangın 9 günde söndürüldü. Ekipler tarafından, yangında zarar gören 98,6 hektarlık ormanlık alana 109 bin kızılçam fidesi dikildi.