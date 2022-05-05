İstanbul'da 19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler ilçesinde yürüdüğü sırada kendisini daha önce de rahatsız eden kişi tarafından durduruldu.

Saldırgan genç kıza bir el ateş edip kaçtı. Başından vurulan Asiye Atalay hayatını kaybetti.

25 yaşındaki saldırgan Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı.

Saldırganın hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.