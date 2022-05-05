Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kadın cinayeti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da 19 yaşındaki genç kız kendisini takip eden saldırgan tarafından sokak ortasında öldürüldü.
İstanbul'da 19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler ilçesinde yürüdüğü sırada kendisini daha önce de rahatsız eden kişi tarafından durduruldu.
Saldırgan genç kıza bir el ateş edip kaçtı. Başından vurulan Asiye Atalay hayatını kaybetti.
25 yaşındaki saldırgan Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı.
Saldırganın hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet Cinayet
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