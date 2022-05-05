Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de 94 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova'nın Esendere beldesi İran sınırı yakınlarına operasyon düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilogram eroin ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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