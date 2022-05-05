Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumanın sardığı evin balkonuna çıkan Faruk ve Hayriye Özer çifti ile 16 yaşındaki çocukları Mustafa Özer'i kurtarma çalışması başlattı.

Merdiven yardımıyla kurtarıldılar

Baba Faruk Özer, uzatılan itfaiye merdivenine binmeyerek ilk önce eşinin ve çocuğunun kurtarılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri kadın ve çocuğu merdivene aldıktan sonra Özer'i de bulunduğu yerden kurtardı. Ambulansta müdahale edilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İlk işimiz mahsur kalanları kurtarmak oldu"

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yangının söndürüldüğünü söyledi.

Balkonda mahsur kalan 3 kişinin ciddi tehlikede kaldıklarını, arkalarından alev ve dumanların yükseldiğini belirten Ballak, "İlk işimiz mahsur kalanları kurtarmak oldu" dedi.

Ballak, binaya içeriden ve dışarıdan müdahale bulunduklarını dile getirerek, "Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Kurtardığımız vatandaşlarımızın çok şükür hayati tehlikeleri yok. Geçmiş olsun" dedi.