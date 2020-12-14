Yalova'daki Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 17'lere düştü.

Yeşil Körfez Su Birliği işletme sorumlusu Ertuğrul Kurt, bu miktarın hiç yağış olmaması durumunda yaklaşık 40 gün yetebileceği söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Daha önce benzer bir durumun 2014 yılında yaşandığını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"Yağış dönemine girdik. Yakın zamanda kesinti planlamıyoruz ama acil durum kuyularımız, Ortaburun ve Kurtköy hatlarımız aktif. Acil durum yönetimine girdik. Bu sene barajı eğer istediğimiz gibi dolduramazsak, istediğimiz gibi yaz sezonuna giremezsek, önümüzdeki yaz aynı konuları yeniden konuşacağız. Şu anki sıkıntımız önümüzdeki yaza yönelik bir sıkıntı."

[Fotoğraf: AA]

"20 milyon tonluk boşluğumuz var"

Barajdaki su miktarının 3,5 milyon tona yakın olduğunu anlatan Ertuğrul Kurt, şunları söyledi:

"25 milyon ton maksimum kapasitemiz var. 20 milyon tonluk boşluğumuz var. Bu bölgeyi yağmur ve kar suları dereleri besleyecek, ondan sonra barajımız dolacak. Bizim devamlı gündeme getirdiğimiz Çağlayan 2 Barajı şu anda proje aşamasında değil. Kışın baraj dolduktan sonra denize attığımız suyu da depolayabilirsek, en azından 10-13 milyon tonluk suyu depolayabilirsek geç gelen kış aylarına daha da rahat girme şansımız var. Çünkü şehrin nüfusu gittikçe artıyor. Zaten sanayi bölgesindeyiz, çok fazla göç alan bir bölge."

Kurt, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini, bu nedenle belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyledi.