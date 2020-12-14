AK Parti Muğla Milletvekili Demir'in COVID-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu kaydeden Demir, "Bu süreçte sizlerden gelecek telefonlara yanıt veremeyeceğim. Mümkün oldukça yazılı mesajla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Sizlerden dua bekliyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum" açıklamasında bulundu.
Kıymetli hemşehrilerim, değerli arkadaşlarım;— Mehmet Yavuz Demir ???????? (@MehmetYavuzDem3) December 14, 2020
TBMM’mizde bütçe görüşmelerimizin devam ettiği sırada yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.
Genel durumum iyi olup evde izole altındayım. Bu süreçte sizlerden gelecek telefonlara yanıt veremeyeceğim. pic.twitter.com/StxNSYYssi
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