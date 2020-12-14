AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu kaydeden Demir, "Bu süreçte sizlerden gelecek telefonlara yanıt veremeyeceğim. Mümkün oldukça yazılı mesajla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Sizlerden dua bekliyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum" açıklamasında bulundu.