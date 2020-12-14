Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize'nin Gölyayla köyünde çıkan yangında 9 ev zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangında 9 ev kullanılamaz hale geldi. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmadı.
İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, yangının sobadan sıçrayan ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.
Kontrol altına alınan yangında 9 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 evi söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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