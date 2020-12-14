Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, pazara girmek isteyen 67 yaşındaki İsmail Ö'nün COVID-19 temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini belirledi.

3 bin 150 lira para cezası uygulanan İsmail Ö, karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.