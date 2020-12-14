Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinayı deldi, pazarda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, pazara girmek isteyen 67 yaşındaki İsmail Ö'nün COVID-19 temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini belirledi.
3 bin 150 lira para cezası uygulanan İsmail Ö, karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.
Etiketler: HES Kodu Karantina Koronavirüs
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