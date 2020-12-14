Kızılırmak ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ramazan Kütük, kent merkezindeki bir bankadan borçlarını ödemek için 28 bin lira kredi çekti.

Çektiği paranın 8 bin lirasını borçlarına dağıtan Kütük, poşete koyduğu kalan 20 bin lirayı, girdiği Ahmet Yesevi Camii'nin tuvaletinde unuttu.

Tuvalette para dolu poşeti gören Ali Silahsız, durumu Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Belediye hoparlöründen para bulunduğuna dair yapılan duyuru üzerine durumu fark eden Kütük, belediyeye giderek parasını teslim aldı.

Parası bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Kütük, "Parayı bulandan, teslim edenden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.