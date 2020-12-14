Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3 kırsal mahallede yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kayapa, Yürekli ve Gözlüçayır mahallelerindeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bildirilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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