Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de arazi kavgası: 5 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı.
Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Duruca ve Yolbilen mahallesinde yaşayan bazı aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı.
Pompalı tüfek ve diğer silahların kullanıldığı kavgada S.İ, A.Ö, Ş.D, A.K. ve N.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan S.İ, Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Güvenlik güçleri mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.
Sıradaki Haber
Samsun'da kısıtlamaya uymayan 435 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz