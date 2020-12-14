Kaza, saat 10.00 sıralarında Pazarkapı Mahallesi, Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediye Başkanlığı binası önünde meydana geldi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün sürücüsü E.K., direksiyon başında fenalaştı. İçerisinde 2 yolcu bulunan minibüs, kaldırımdaki M.B.'ye çarptı. Bir süre kaldırımda ilerleyen minibüs, otoparktaki 2 otomobile çarparak durdu. Kazada, M.B. ile sürücü E.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.