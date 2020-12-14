Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası uygulandı
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1405 kişiye toplamda 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulandı.
Ankara Valiliği, kent genelinde 7-13 Aralık tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili rakamları paylaştı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapıldığı, toplamda 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.
İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7 Aralık - 13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2.688.020,00 lira para cezası uygulanmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 14, 2020
Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım. pic.twitter.com/khVbCudNDQ
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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