Ankara Valiliği, kent genelinde 7-13 Aralık tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili rakamları paylaştı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapıldığı, toplamda 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.