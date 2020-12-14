Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kısıtlamaya uymayan 21 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Ardahan İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu belirtildi.
Kısıtlama sürecinde güvenlik güçlerinin drone destekli denetimlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verild:
"Kısıtlama kurallarını ihlal eden 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı."
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