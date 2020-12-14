Tuzla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Hafta sonu kısıtlaması süresince görevlendirilen belediye personeli sokaktaki kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarına yem ve mama dağıttı.

Tuzla Sahili’nde bulunan kedi evleri, barınaklar ve ilçe sınırları içerisinde bulunan kedi-köpek evlerinin de mama ihtiyacı karşılandı.