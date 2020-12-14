Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Belediyeden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
[Fotoğraf: DHA]
Tuzla Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Siz evde kalın, onlar bize emanet” dedi.
Tuzla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.
Hafta sonu kısıtlaması süresince görevlendirilen belediye personeli sokaktaki kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarına yem ve mama dağıttı.
Tuzla Sahili’nde bulunan kedi evleri, barınaklar ve ilçe sınırları içerisinde bulunan kedi-köpek evlerinin de mama ihtiyacı karşılandı.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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