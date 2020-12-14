Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı açıklandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Doğan köyünün 10 gün karantina altına alınması kararı verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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