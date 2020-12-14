Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: Getty]
Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bugün kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir uyarı yapıldı. Uyarıya göre, bugün Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Adana çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış Fırtına
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