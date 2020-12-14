Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir uyarı yapıldı. Uyarıya göre, bugün Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Adana çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.