Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesindeki banka soygunu girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.

Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir."