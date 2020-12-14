Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da banka soygunu girişimi engellendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesinde banka soygunu girişiminde bulunan zanlının güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu yakalandığını açıkladı.
Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesindeki banka soygunu girişimiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.
Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir."
Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs,güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup,müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 14, 2020
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği
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