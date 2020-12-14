Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Sandıklı, Emirdağ, Dinar ve Evciler ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte tedbirlere uymayan 60 kişiye idari para cezası yazıldı.