Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kısıtlamayı ihlal eden 60 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye ceza kesildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Sandıklı, Emirdağ, Dinar ve Evciler ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.
Kentte tedbirlere uymayan 60 kişiye idari para cezası yazıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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