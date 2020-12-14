Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza uygulandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye ise 72 bin lira ceza kesildi.
Ekipler, 329 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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