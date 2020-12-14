Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye ise 72 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, 329 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.