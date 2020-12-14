Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silifke'de 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Silifke ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde ve evde gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin iki adrese düzenlediği operasyanda 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Opersyonda S.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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