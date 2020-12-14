Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da buzlanma, don ve yağış uyarısı
Sabah saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de Doğu genelinde aralıklı kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde oluşan buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Doğu Anadolu genelinde hava çok bulutlu olacak.
Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de bölge genelinde aralıklı kar yağışı olacak. Yağışlar, sağanak yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde.
Bölgede rüzgar, genellikle güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.
Sis de etkisini gösterecek
İl merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının, Van'da 9, Hakkari ve Muş'ta 5, Bitlis'te 3 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, gece ve sabah buzlanma ile donla birlikte yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Sağanak Yağış
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