Doğu Anadolu genelinde hava çok bulutlu olacak.

Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de bölge genelinde aralıklı kar yağışı olacak. Yağışlar, sağanak yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

Bölgede rüzgar, genellikle güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Sis de etkisini gösterecek

İl merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının, Van'da 9, Hakkari ve Muş'ta 5, Bitlis'te 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah buzlanma ile donla birlikte yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.