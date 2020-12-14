Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.
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