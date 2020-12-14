Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bina boşaltıldı

Olay yerine giden ekipler, binada oturanları önce tahliye etti. Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.

[Fotoğraf: AA]

Elektrik direğindeki yangının söndürülmesiyle binada oturanlar evlerine döndü.