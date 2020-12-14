Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 07:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da elektrik direğindeki yangın korkuttu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu. Evlerini boşaltan bina sakinleri, ekiplerin yangını söndürmesiyle evlerine geri döndü.
Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Bina boşaltıldı
Olay yerine giden ekipler, binada oturanları önce tahliye etti. Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.
[Fotoğraf: AA]
Elektrik direğindeki yangının söndürülmesiyle binada oturanlar evlerine döndü.
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