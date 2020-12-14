Antalya'da gök gürültülü sağanak nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba, Güzelbağ ile Kundu turizm merkezindeki birçok ev ve iş yerini su bastı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye motorlarıyla çalışma gerçekleştirirken, bazı araçlar biriken sular nedeniyle yollarda kaldı.

Bir kişi evde mahsur kaldı

Güzeloba Mahallesi'nde su basan giriş kat dairesinde mahsur kalan Gürcistan uyruklu Maria Dolidze, itfaiye ekiplerince yatak odasının penceresindeki demirler kesilerek kurtarıldı.

Obakent sitesinde meydana gelen su basması olayına giden polis ekipleri ise yağış nedeniyle site önü kapanınca mahsur kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Polisler, itfaiye ekipleri tarafından botla ulaştırıldı.

Ekipler tahliye çalışması yaptı

Kundu turizm merkezindeki bir pazar yerindeki çok sayıda işletme sular altında kaldı.

İtfaiye ekipleri ile işletme sahipleri ve çalışanlarının suyu tahliye etmek için çalıştıkları görüldü.

Yağmurla birlikte rüzgar da şiddetini artırınca şehrin bazı noktalarında panolar ve ağaçlar devrildi.

"Zararımız çok büyük"

Market sahibi İbrahim Halil Bulut, her yağmur yağdığında işletmesini su bastığını söyledi.

Pazar yerindeki altyapının kötü olmasından dolayı yağmur sularını boşaltamadığını ifade eden Bulut, "Her seferinde perişan oluyoruz. Belediyemizden tek ricamız burada bir altyapı çalışması yapılmasıdır. Zararımız çok büyük. Bütün eşyalarımız su içinde" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Pazardaki tüm esnafın gecenin bir yarısında evlerinden çıkarak dükkanlarını kurtarmaya geldiğini ifade eden işletmeci Serhat Tunç, "Şu anda yaklaşık 250 bin liralık zararım var" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, zaman zaman dolu şeklinde düşmesi beklenen yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.