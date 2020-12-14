Antalya’da şiddetini artıran sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte Aksu, Güzeloba ve Lara bölgelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Yollar göle döndü. Park halindeki bazı araçların büyük bölümü sular altında kaldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle, Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaç yan yattı. Ağacı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri dallarını keserek ağacı kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının olması, olası bir kazanın önüne geçti.