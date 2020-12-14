Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 01:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç yan yattı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskını yaşandı. Şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç ise devrildi.
Antalya’da şiddetini artıran sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte Aksu, Güzeloba ve Lara bölgelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Yollar göle döndü. Park halindeki bazı araçların büyük bölümü sular altında kaldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle, Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaç yan yattı. Ağacı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.
Belediye ekipleri dallarını keserek ağacı kaldırdı.
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının olması, olası bir kazanın önüne geçti.
Etiketler: Sağanak Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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