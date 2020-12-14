Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de seyir halindeki kamyondan alevler yükseldi
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından kapanan yol yeniden araç trafiğine açıldı.
Kırıkkale-Samsun kara yolu Ulaş köyü yol ayrımında, Umut Saçır idaresindeki şeker pancarı yüklü kamyonun motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Dumanı fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek araçtan indi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yol bir süre trafiğe kapandı
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motor kısmı ve şoför kabini yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Samsun istikameti, yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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