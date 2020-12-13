Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kılığına giren bir kişinin hafif ticari aracı ile Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uygulama yaptığı ihbarını aldı.

Bir akaryakıt istasyonunda benzin almak için duran şahıs, sivil polislere kimlik sorarken yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada; çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Burkay T.’nin sosyal medya hesabını da kontrol eden ekipler, şüphelinin hoparlörden polis telsizi dinletip, araca yerleştirdiği çakarı yakarak yaptığı uygulamaların yer aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

[Fotoğraf: DHA]

Para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı

B,T.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca B.T. hakkında sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı.