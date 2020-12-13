Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 barınak ve sığınak imha edildi.
Siirt'te devam eden "Yıldırım- 11 Herekol Operasyonu" kapsamında arazi karış karış taranıyor.
Teröristlerin barınma alanlarının da hedef alındığı geniş kapsamlı operasyonda Baykan ilçesi kırsalında terör inleri bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda teröristlerin kullandığı 5 barınak ve bir sığınak tespit edildi.
Sığınak ve barınaklar, içerisindeki malzemeler ile birlikte imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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