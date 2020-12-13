Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İlk tespitlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında depo bölümünde hasar oluştu.