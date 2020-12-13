Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir AVM'de yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İlk tespitlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında depo bölümünde hasar oluştu.
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