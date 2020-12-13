Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kavgayı ayıran 2 polis bıçakla yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis bıçakla yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, taraflar bıçaklı saldırıda bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Saldırıda 2 polis, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı polisler, çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
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