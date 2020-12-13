Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi.
Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde kumar oynatıldığı ihbarı aldı.
Eve düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi.
Kumar oynanmasına yer temin ettiği ileri sürülen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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