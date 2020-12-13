Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tedbirlere uymayan 534 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 534 kişiye 104 bin 850 lira ceza uygulandı.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Ekiplerin son 10 günde yaptığı denetimlerde, maske, sosyal mesafe ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen ve karantina hükümlerine aykırı davranan toplam 534 kişiye 104 bin 850 lira ceza kesildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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