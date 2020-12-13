Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde lodos, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Sabah saatlerinde sağanak ardından başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artıran fırtınanın hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu.

Fırtına nedeniyle Bitez Koyu'nda demirli 10 metrelik katamaran tipi lüks bir yelkenli, dev dalgalar nedeniyle su aldı ve büyük bir kısmı battı.