Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Antalya çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışlar görüldüğü hatırlatıldı.

Gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer de aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji özellikle, merkez, Kemer, Kulmuca ve Serik'te yağışların aşırı olabileceği uyarısında bulundu.

AFAD'ın Twitter adresinden yapılan uyarıda ise şöyle denildi:

"Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."