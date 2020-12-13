Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Terrier" cinsi köpek besleyen kişiye 38 bin lira ceza uygulandı
Zonguldak'ta, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "terrier" cinsi 4 köpeğin sahibine 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ilçede ikamet eden N.A'nın adresinde tehlikeli köpek beslendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Söz konusu adreste yapılan incelemede, 3'ü yavru 4 "terrier" cinsi köpeğin F.A'ya ait olduğu belirlendi.
Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 4 köpek, Ereğli Belediye Başkanlığı Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.
Köpeklerin sahibi F.A'ya, 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.
Son Haberler
- 15:34
- 15:17
- 15:22
- 15:21
- 14:21
Sıradaki Haber
Antalya'ya aşırı yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz