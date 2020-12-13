Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ilçede ikamet eden N.A'nın adresinde tehlikeli köpek beslendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Söz konusu adreste yapılan incelemede, 3'ü yavru 4 "terrier" cinsi köpeğin F.A'ya ait olduğu belirlendi.

Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 4 köpek, Ereğli Belediye Başkanlığı Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

Köpeklerin sahibi F.A'ya, 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.