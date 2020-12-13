Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferler iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın, Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri yapılamayacak.
15 Aralık Salı günü saat 5'te Kabetepe'den yapılması planlanan sefer de aynı gerekçeyle iptal edildi.
Fırtınanın etkisini salı günü öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Deniz Otobüsü Ege Denizi Meteoroloji
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