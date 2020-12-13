Kent genelinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 686 Sokak Gümüş Sitesi’nin istinat duvarı, Altaylılar Sitesi’nin otoparkında bulunan araçların üzerine çöktü.

Can kaybı veya yaralanmanın olmayışında sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisi olduğu belirtilirken, 29 araç zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede istinat duvarının çökmesi nedeniyle hasar gören araçlar İtfaiye ekipleri ve çekicilerle bulundukları yerden çıkarıldı.