Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 29 otomobil zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöken bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 29 araca zarar verdi.
Kent genelinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 686 Sokak Gümüş Sitesi’nin istinat duvarı, Altaylılar Sitesi’nin otoparkında bulunan araçların üzerine çöktü.
Can kaybı veya yaralanmanın olmayışında sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisi olduğu belirtilirken, 29 araç zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede istinat duvarının çökmesi nedeniyle hasar gören araçlar İtfaiye ekipleri ve çekicilerle bulundukları yerden çıkarıldı.
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, kızına kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz