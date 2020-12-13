Eşi ve kızını 4 yıl önce tatil için Ukrayna'ya uğurlamıştı. Ancak Ukraynalı eşi bir daha geri dönmedi. Kızıyla buluşmasına da izin vermedi.

Baba Aytaç Atasoy, Ukrayna'da kızına kavuşabilmek için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ama mahkeme kararına rağmen kızını bir türlü bulamadı.

[Fotoğraf: AA]

"Cumhurbaşkanım büyük bir babalık yaptı"

Son çare olarak şubat ayında Ukrayna'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koştu. Ukrayna Başkanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı başardı.

Kızı Amira Doğa'ya kavuşan babası Aytaç Atasoy, "Cumhurbaşkanım orada bana öyle büyük jest yaptı ki öyle büyük babalık yaptı ki aldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanına götürdü" dedi.

Talimat üzerine Ukrayna polisi, harekete geçti. 6 buçuk yaşındaki Amira Doğa Atasoy, saklı tutulduğu adreste bulunarak baba Aytaç Atasoy'a teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

"O kadar mutluyum ki bunun bir tarifi yok"

Polis operasyonuyla kavuşan baba ile kızı, Türkiye'ye döndü.

"Şükürler olsun o kadar mutluyum ki bunun bir tarifi yok ve verilen bir emeğin karşılığını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sayın Büyükelçimden, Sayın Bakanım Jülide hanımdan sonsuz sonsuz teşekkür ederim"

Aytaç Atasoy, Aydın'daki evlerinde uzun süre özlemini çektiği kızıyla hasret gideriyor.